Mislukte plofkraak in Gelderse Westervoort, EOD verwijdert explosief

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben onbekenden geprobeerd een plofkraak te plegen op een geldautomaat aan de Broeklanden in het Gelderse Westervoort. 'De geldautomaat bij een supermarkt was het doelwit van de mislukte kraak', zo laat de politie vrijdag weten.

EOD

De politie kreeg vrijdag rond 06.00 uur de melding dat er een verdacht voorwerp in een geldautomaat zou zitten. Uit voorzorg en voor de veiligheid van omwonenden zijn een aantal woningen ontruimd. De omgeving werd om dezelfde redenen ruim afgezet zodat politie en later de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hun werk konden doen. 'De EOD heeft het explosief verwijderd en later op gecontroleerde wijze onschadelijk gemaakt op een veilige locatie', aldus de politie.

Getuigen gezocht

De politie vermoedt dat de dader of daders het explosief in de nacht van 16 op 17 april rond 03.00 uur hebben geplaatst. Vermoedelijk is er daarbij gebruik gemaakt van een scooter om daarmee weg te komen. Heeft u die nacht of die vrijdagochtend 17 april iets gezien of gehoord zoals bijvoorbeeld verdachte personen of voertuigen of heeft u een scooter gehoord of gezien geef dan uw tips telefonisch door aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).