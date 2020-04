Vandalen spuiten poederblusser leeg

De brandweer werd zondagmorgen rond 10.30 uur gealarmeerd voor een opmerkelijk voorval. In de omgeving van de Kerkstraat hadden vandalen een poederblusser leeggespoten. In een wandelpad tussen Zorgcentrum Haarensteyn en Ontmoetingscentrum Den Domp zag het helemaal wit van het poeder.

Ook een auto van de gemeente Haaren welke even verderop op een parkeerplaats stond moest eraan geloven. De brandweer heeft het zaakje schoongespoten. Of de vandalen zondagmorgen hebben toegeslagen of al afgelopen nacht is niet bekend. Ook waar het blustoestel is ontvreemd is niet bekend. Ook de politie kwam ter plaatse poolshoogte nemen.