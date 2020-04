Brandweer Uithoorn helpt bij het ontsmetten van ambulances

De brandweer van Amsterdam/Amstelland is vorige week gestart met de ondersteuning om ambulances waarmee coronapatiënten zijn vervoerd te ontsmetten.

Dagelijks worden ambulances ingezet voor het vervoer van besmette mensen naar ziekenhuizen. Voor het ambulancepersoneel is het ondoenlijk om telkens na hun rit de gehele auto te ontsmetten. Vandaar dat vanaf vandaag de brandweer bijspringt om het ambulancepersoneel te ontlasten in hun zware taak van het begeleiden van patiënten.

De brandweerpost van Uithoorn kent een speciaal opgeleide ontsmettingsploeg, die onder andere voor deze werkzaamheden kan worden ingezet en dat zeven dagen per week.

De ambulancepost is gevestigd in het ziekenhuis het OLVG. Een ambulance ontsmetten door deze professionals duurt ongeveer een half uur. Er komen op dit moment zo'n 8 ambulances per dag binnen die moeten worden ontsmet.