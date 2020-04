Agent door man met messen gestoken, politie schiet man neer

Woensdagmiddag is in het Brabantse Haghorst een agent gewond geraakt nadat hij door een man met twee messen werd gestoken. De politie heeft de man neergeschoten. Dit meldt de politie woensdag.

Messen

'Rond 12.30 uur kwamen er bij de politie meerdere meldingen binnen van een man die met messen rond zou lopen op de Moergestelseweg. Agenten zijn enkele minuten later ter plaatse en zien inderdaad een 22-jarige man uit Polen rondlopen met twee messen. Zij spreken de man aan, waarop hij een van de agenten aanvalt en hem steekt met het mes.

Man neergeschoten

De agent raakt hierbij lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Om de verdachte te stoppen wordt er eerst een waarschuwingsschot gelost maar wanneer dat geen effect heeft, wordt er gericht geschoten op de verdachte. De verdachte is aangehouden en buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De messen zijn in beslaggenomen.

Onderzoek Rijksrecherche

De rijksrecherche en forensische opsporing zijn ter plaatse om onderzoek te doen naar het incident. Dit gebeurd altijd wanneer een agent heeft geschoten. Agenten leren om op de benen van een verdachte te schieten, het zogenaamde aanhoudingsvuur. Soms is de situatie zo ernstig dat er levensgevaar dreigt voor omstanders en/of de agent zelf. Dan is er sprake van noodweer en mag de agent niet alleen gelijk schieten, maar ook op het bovenlichaam van de verdachte richten in plaats van op de benen.