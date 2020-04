Valse website met corona-artikelen uit de lucht gehaald

Corona-gerelateerde artikelen

Het team spoort misdaad op gepleegd met ICT of gericht op ICT. Ook in deze tijd waarin we leven met COVID-19 boeken zij succes. De politie ziet nog geen grote stijgingen van het aantal meldingen op het gebied van online criminaliteit, maar constateert dat (cyber)criminelen gebruikmaken van de actualiteit om mensen op te lichten. Zo kwam een groot Brabants bedrijf erachter dat corona-gerelateerde artikelen werden aangeboden via een website die sterk leek op hun eigen website. Het ging hierbij onder andere om mondkapjes. Al snel bleek dat er sprake was van een frauduleuze webshop.

Dure bestellingen tegengehouden

Doordat er nauw contact is tussen het bedrijfsleven en de politie en omdat het betreffende bedrijf meteen aan de bel trok, kon de politie snel in actie komen. Zo konden bestellingen met een waarde tussen de 10.000 dollar en 140 miljoen dollar worden tegengehouden. Er zijn geen verdachten aangehouden, maar door de snelle actie heeft het bedrijf geen reputatieschade opgelopen en zijn er geen gedupeerden.

Bestrijden criminaliteit in crisistijd

(Cyber)criminelen maken vaak gebruik van de actualiteit om mensen op te lichten. Ook in crisistijd bedenken criminelen nieuwe vormen van oplichting om onrechtmatig geld te kunnen verdienen. De politie houdt rekening met een toename van onder meer internetoplichting en babbeltrucs sinds de uitbraak van het coronavirus. Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zijn hier alert op en treden er hard tegen op.