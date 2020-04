Brandweer dooft buitenbrand aan de Heult in Boxtel

Vrijdagmorgen werd rond 7.10 uur de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand op de Heult in Boxtel. Ter hoogte van de waterzuivering stond berm in brand.

Terwijl geblust werd met water zag men met een warmtebeeldcamera dat het vuur zich ondergronds al verder had verspreidt dan met het blote oog zichtbaar was. Met een schop en een riek werd de grond los gemaakt en alsware verzopen. De toegang tot de waterzuivering was geruime tijd versperd door het blusvoertuig welke op de rijbaan stond. De brandweer verwacht nog een half uur bezig te zijn met nablussen. Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet bekend.