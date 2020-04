Bijgebouw in lichterlaaie in achtertuin aan de Zessprong in Best

Best De brandweer werd donderdagnacht rond 3.15 uur gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Zessprong in Best. Bij aankomst van de brandweerlieden stond het gebouw in een achtertuin al in lichterlaaie.

De brandweer had het vuur snel onder controle en er raakte niemand gewond. Naast een blusvoertuig werd ook een watercontainer ingezet met extra bluswater. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.