Waarom wordt er 9% BTW geheven op CBD-olie?

Het btw-tarief voor de verkoop van CBD-olie blijft op 9% staan. Dat is duidelijk geworden op basis van een uitspraak die de Belastingdienst op 7 april 2020 heeft gedaan. Geruime tijd was onduidelijk of de 9% BTW, die in Nederland al langere tijd van toepassing was, van kracht zou blijven. Maar waarom wordt er 9% BTW geheven op CBD-olie? We leggen het uit.

In Nederland kennen we qua btw drie mogelijkheden. Bepaalde zaken zijn volledig vrijgesteld van BTW, maar op verreweg de meeste producten is een btw-heffing van kracht. Ons land kent het lage btw-tarief van 9% (voorheen 6%) en het hoge tarief van 21%. Het frappante is nu dat CBD-olie voor alle drie de tariefgroepen in aanmerking had kunnen komen. Dit hing vooral af van de vraag op welke wijze het product zou worden geïnterpreteerd, mede gezien de Europese regelgeving.

Geen genotmiddel

Omdat CBD-olie gewonnen wordt uit hennepplanten, bevat het naast cbd ook een geringe hoeveelheid tetrahydrocannabinol (THC) en dat is een stof met een verslavende werking, zoals we die kennen van wiet. Maar omdat in hennepplanten de concentratie THC zeer laag is, is die ook in CBD-olie laag. Zo laag, dat van een verslavend karakter absoluut geen sprake is. De Belastingdienst heeft daarom terecht geoordeeld dat CBD-olie niet kan vallen in de categorie verboden genotmiddelen. Indien dat wel het geval was geweest, zou het btw-tarief 0% zijn.

Geen verzorgingsmiddel

Producten zoals tandpasta en zonnecrème werden voorheen ingedeeld in het lage btw-tarief, omdat ze tot de geneesmiddelen werden gerekend. Enkele jaren geleden werd echter geoordeeld dat dit geen geneesmiddelen zijn, maar verzorgingsmiddelen. Sindsdien wordt op die producten 21% BTW geheven. Maar CBD-olie kan hier niet toe worden gerekend. Het is immers iets wat je daadwerkelijk inneemt en dan kun je niet meer spreken van een verzorgingsproduct. Daarom is ook het tarief van 21% niet van toepassing.

Voedingssupplement

De Belastingdienst stelt in een verklaring dat CBD-olie moet worden gezien als een voedingssupplement. Producten die zijn bedoeld als aanvulling op voeding voor menselijke consumptie, zijn belast tegen het lage btw-tarief. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor kruidenpreparaten. Concreet verandert er dus niets aan het tarief, omdat het al op 9% stond. Dat is goed nieuws voor de gebruikers van CBD-olie, die de verkoopprijzen van het product per 1 januari 2019 al zagen stijgen door de aanpassing van het lage BTW-tarief van 6% naar 9%.