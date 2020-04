NS: Blijf thuis! We rijden alleen voor helden die strijden tegen coronavirus

Speciale dienstregelingen

De OV-bedrijven rijden ook op Koningsdag en in de meivakantie hun speciale dienstregelingen die alleen bedoeld is voor mensen die moeten reizen vanwege hun vitale beroepen.

Blijf thuis!

'Onze oproep aan reizigers is: Blijf thuis! Wij rijden alleen voor de helden die de strijd aangaan met het coronavirus. Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en andere mensen voor wie reizen met het OV echt noodzakelijk is. Help hen, help elkaar. Het OV is even geen uitje!', aldus de NS.