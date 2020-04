'Veredelde buschauffeurs' verdienen bij KLM een vermogen en ontwijken belasting

In deze tijd van crisis lopen de gemoederen binnen en buiten de KLM hoog op als het gaat om de salarissen van de meeste piloten. De KLM krijgt van de overheid een paar miljard staatssteun. Maar als je weet wat een gemiddeld piloot verdiend, is het nog maar de vraag of steun geboden moet worden? Want mocht KLM het straks toch niet redden, dan is de belastingbetaler uiteindelijk de pineut.

De luchtvaartmaatschappij telt ongeveer 3.000 piloten. Ongeveer 700 van hen zijn gezagvoerder op intercontinentale vluchten. Zij verdienen in hun laatste jaren maximaal ongeveer 250.000 euro per jaar. Daarnaast zijn nog ongeveer 350 gezagvoerders op Europese vluchten. Die verdienen maximaal 200.000 euro.. Dat is nog altijd fors meer dan een minister of een arts in een ziekenhuis.

Belastingontwijking

Nu blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dat veel piloten ook nog eens geen of weinig belasting betalen omdat ze vaak in het buitenland staan ingeschreven en daar op papier dan wonen. Uit navraag van Nieuwsuur blijkt dat ongeveer één op de tien KLM-piloten (350 van de 'ruim drieduizend' volgens KLM) in het buitenland woont.

Bij meerdere belastingadviseurs valt te horen dat zij vliegers helpen met hun vestiging in het buitenland. Vooral Spanje is volgens hen populair, omdat piloten daar een vrijstelling van tienduizenden euro's kunnen krijgen op hun inkomstenbelasting.

Nu KLM behoefde heeft aan steun van de staat, valt de hoogte van de salarissen en het ontwijken van belasting dan ook in verkeerde aarde bij veel politici. Kamerleden van in elk geval PvdA, SP en PvdD vinden dat het kabinet de luchtvaartmaatschappij erop moet gaan aanspreken.

Inmiddels hebben de 'veredelde buschauffeurs' op hun fora van zich laten horen. Mocht aan hun salaris worden gesleuteld, ''dan kan het nog wel eens een hete zomer worden''.