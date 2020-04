Goed nieuws voor de boeren en de brandweer. Vanaf dinsdag regen

Is het morgen op Koningsdag, omgedoopt tot Woningsdag, nog mooi weer, vanaf dinsdag is het mooie weer voorlopig voorbij.

Komende week komt de natuur aan zijn trekken. Vanaf dinsdag trekt een regenfront over ons land. Ook de dagen die volgen blijft het bewolkt en zal de zon zich niet meer zoveel laten zien. Ook de temperatuur gaat geleidelijk van hoge naar meer normale waardes.

De verwachting is dat er de komende week rond de 20 tot 30 millimeter regen valt. Dat is goed nieuws voor de boeren en de brandweer. Afgelopen week waren er in de natuur al diverse branden door de droogte.