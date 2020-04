Jongetje (3) omgekomen bij ernstige frontale aanrijding

Bij een ernstig verkeersongeval in het Gelderse Leuth is vrijdagavond een 3-jarig jongetje om het leven gekomen. Dit meldt de politie zondag.

Frontaal

Het ernstige ongeval gebeurde vrijdagavond rond 18.30 uur op de Kapitteldijk/Steenheuvelsestraat. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar. Het 3-jarige jongetje uit Millingen aan de Rijn, die in één van beide auto’s zat, werd ter plaatse gereanimeerd. 'Hij overleed later in het ziekenhuis', aldus de politie. Daarnaast raakten 4 andere inzittenden van beide auto's gewond waarvan één ernstig. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

VOA

Verkeersanalisten doen onderzoek naar de precieze toedracht van de aanrijding. Voor getuigen en betrokkenen is slachtofferhulp ingeschakeld.