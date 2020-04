Schotse hooglanders doodgebeten

In Someren zijn de afgelopen dagen vier Schotse hooglanders doodgebeten door een wolf of een groep wolven. Dit laat Saskia Duives, voorzitter vakgroep schapenhouderij LTO Nederland, weten aan het AD.

Voor Duives is dit reden om de provincie te verzoeken om een wolvencommissie in te stellen. Zij kan zich amper voorstellen dat dit het werk is van één wolf. ‘Tot nu toe beten wolven alleen schapen dood, nu dus ook runderen. En vier hooglanders door één wolf? Lijkt me onwaarschijnlijk.’