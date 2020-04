Man (36) gewond bij schietincident in Rozenburg

Bij een ruzie in een huis aan de Bosseplaat in Rozenburg is maandagavond rond 19.50 uur geschoten. Een 36-jarige man uit Beverwijk raakte daarbij gewond. Hij is met een schotwond, maar aanspreekbaar, naar het ziekenhuis gebracht. Buiten de woning kon een 37-jarige Rozenburger worden aangehouden. De aanleiding en relatie tussen de betrokkenen wordt onderzocht.