Met doorgeladen wapen in trein op Schiphol levert 9 maanden cel op

Aanhouding door Koninklijke Marechaussee

Op zaterdag 11 april werden twee mannen aangehouden door de Koninklijke Marechaussee in een trein die op het perron van de luchthaven binnenkwam. Eerder die avond kwam om 21.07 uur een 112-melding binnen dat er iemand met een vuurwapen in de trein zat. De melder gaf aan dat hij een geluid hoorde dat leek op het doorladen van een wapen en dat hij het vuurwapen ook zelf had gezien.

Man voelde zich bedreigd

Een speciaal team van de Marechaussee ging ter plaatse en op het perron op Schiphol troffen ze bij een man die aan het opgegeven signalement voldeed een vuurwapen aan. Deze 33-jarige man werd aangehouden evenals de 22-jarige man met wie hij reisde. De 33-jarige man verklaarde dat hij het vuurwapen bij zich droeg omdat hij zich bedreigd voelde. Volgens hem had hij het wapen aan zijn medepassagier laten zien. Hij zat in de trein om naar Rotterdam te gaan.

'Absurd' gedrag

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland besloot dat de 33-jarige man zich op een snelrechtzitting voor de rechter moest verantwoorden. De officier van justitie eiste deze dinsdag 28 april twaalf maanden tegen de man. Hij benoemde ter zitting dat het gaat om een zeer ernstig feit. De verdachte droeg een geladen vuurwapen bij zich in de trein op Schiphol, de nationale luchthaven van Nederland. De officier van justitie noemde het gedrag van de verdachte absurd; met een wapen op zak lopen en deze in de trein tevoorschijn halen. Hij lijkt daarmee lak te hebben aan de wet en zorgt voor een gevoel van onveiligheid in de samenleving. Zelf een wapen bij je hebben omdat je je onveilig voelt, is verkeerd en strafbaar. De rechter veroordeelde de man tot negen maanden gevangenisstraf.