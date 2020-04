'Michael P. maakte plannen om uit gevangenis te ontsnappen’

28 jaar en TBS met dwangverpleging

Michael P. zit in de zwaarbeveiligde penitentiaire inrichting in Vught zijn straf uit van 28 jaar en TBS met dwangverpleging waartoe hij in juli 2019 in hoger beroep werd veroordeeld.

Tijdelijk overgeplaatst

P. zou samen met een andere gedetineerde plannen hebben gesmeed en voorbereidingen hebben getroffen om te ontsnappen. Nadat dit bekend werd zijn de twee gedetineerden eerst intern overgeplaatst. Michael P. is tijdelijk op de afdeling Beheersproblematische Gedetineerden van de PI Vught ondergebracht. Vervolgens is de andere gedetineerde tijdelijk overgebracht naar de Penitentiaire Inrichting De Schie. Er wordt nu nagedacht om één van de twee in de Extra Beveiligde Inrichting in de PI Vught te plaatsen.