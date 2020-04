Fraude registratiesysteem Belastingdienst wordt onderzocht

'Zorgvuldig omgaan met gegevens burgers'

Vijlbrief en Van Huffelen: 'Wij staan voor een Belastingdienst die rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van burgers en bedrijven. Daarvoor is vereist dat de Belastingdienst op een zorgvuldige manier omgaat met hun gegevens.'

Advies van een onafhankelijke partij

Eerder bleek dat FSV niet voldoet aan de AVG; FSV is daarom eind februari uit de lucht gehaald. Er is echter beter inzicht nodig in FSV en andere vergelijkbare systemen van de Belastingdienst. Zo zijn deze laatste nog niet goed genoeg doorgelicht om zeker te zijn of ze wel of niet voldoen aan de AVG. Dit onderzoek kost meer tijd dan eerder voorzien. Vanwege het grote belang voor burgers, bedrijven en andere overheidsorganisaties wordt daarom op korte termijn advies gevraagd aan een externe en onafhankelijke partij. Dit advies gaat over de werking en gebruik van FSV en vergelijkbare systemen. Ook wordt gekeken onder welke condities FSV en vergelijkbare systemen weer kunnen worden ingezet.

Intern toezicht

Ook geven de staatssecretarissen aan dat de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het ministerie van Financiën wordt versterkt. Deze krijgt een team van zowel ondersteunende als inhoudelijke medewerkers, waarvan één plaatsvervangend FG wordt. De privacy officer van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor coördinatie, advies en richtlijnen op het gebied van privacy. Ook de privacy officer krijgt ondersteuning door een team van privacy-experts.

Extern toezicht

Het dossier FSV onderstreept de noodzaak van het in kaart brengen van de mogelijkheden tot extern toezicht van de Belastingdienst. Immers, de bevoegdheden van de Belastingdienst richting burger en bedrijven zijn verstrekkend en de impact van het handelen van de Belastingdienst op burgers en bedrijven is groot. Daarom worden mogelijkheden voor extern toezicht op dit moment onderzocht, bijvoorbeeld in welke vorm dit het effectiefst plaats zou kunnen vinden. Uiterlijk deze zomer wordt de Kamer hierover geïnformeerd.