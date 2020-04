Politie vindt 1 miljoen aan contanten in auto

Vorige week donderdag zijn, naar aanleiding van een politieactie, in Amsterdam een man van 39 jaar uit Diemen en een man van 33 jaar uit Amsterdam aangehouden op verdenking van witwassen. 'De aanhoudingen werden verricht nadat in de auto van een van de verdachten bijna 1 miljoen euro aan contanten was aangetroffen', zo laat de politie nu een week later weten.