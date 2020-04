Overdracht van korpschef Erik Akerboom naar Henk van Essen

Ook het aantreden van een nieuwe korpschef verloopt in coronatijd anders dan normaal. Met een sobere ceremonie vond woensdag 29 april de officiële overdracht plaats van korpschef Erik Akerboom naar zijn opvolger Henk van Essen. ‘Ik weet dat het korps bij jou in goede handen is.’

‘Zorg goed voor ons korps en zorg goed voor elkaar’, met deze woorden droeg scheidend korpschef Erik Akerboom vanmiddag zijn functie over aan Henk van Essen. ‘Ik weet dat het korps bij jou in goede handen is, Henk. Het vertrouwen is groot door onze nabijheid. We bewijzen onze waarde als het erop aankomt bij grote zaken, aanslagen, demonstraties, crises. En jonge mensen willen heel graag bij ons werken. Henk, samen met jouw collega’s in de politietop kun jij je grote liefde voor de politie, vakmanschap en draagvlak inzetten voor de interne opgave die er ligt, het “versterken van het interne vertrouwen”. Ik geef jullie vol overtuiging de sleutels van dit mooie huis.’

Ceremonie

Wat normaal gesproken een ceremonie met 350 man in de Ridderzaal was geweest, vond vanmiddag in versoberde vorm plaats in de aula van het politiebureau aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag. Onder toeziend oog van een selecte groep collega’s uit de politietop, de minister van Justitie en Veiligheid en onder meer enkele burgemeesters en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie vond de officiële overdrachtsceremonie tussen de oude en nieuwe korpschef plaats. Overal de verplichte anderhalve meter afstand. En ook de ceremoniële overdracht van de koninklijke standaard werd verricht door slechts één persoon in plaats van de gebruikelijke ploeg van zeven man.

Gedroomde kandidaat

Minister Grapperhaus bedankte in zijn toespraak Akerboom uitvoerig voor zijn werk als korpschef, maar wel met een knipoog: ‘Je streed voor meer diversiteit, bracht het ziekteverzuim verder omlaag, luisterde naar kritiek. En dat alles zonder dat je haar ooit door de war ging, altijd spic en span. Beleefd, bescheiden, maar een strijder op belangrijke momenten. Jij stak je nek uit, durfde tegen de politiek in te gaan. Tijdens het vuurwerkdebat. Als er gekort werd op personeel.’

De minister noemde Van Essen vervolgens de gedroomde kandidaat om de nieuwe korpschef te worden. ‘Je kent het korps door en door, zit al veertig jaar bij de politie. Door jouw aderen stroomt blauw bloed. Je doet het niet alleen goed bij de eigen mensen, maar staat ook je mannetje in de Trêveszaal.’ (vergaderzaal ministerraad op het Binnenhof)

Hij besloot zijn toespraak met een opdracht: ‘Henk, ik wil dat je de politie door het nieuwe tijdperk loodst. Agenten moeten zich thuis voelen, inwoners van ons land moeten zich vertegenwoordigd zien.’

Binnenkant

De oproep van Grapperhaus sloot naadloos aan bij de woorden die Van Essen zelf tot zijn voorganger Akerboom – en eigenlijk alle politiemedewerkers – richtte: ‘De afgelopen zeven jaar steeg bij het publiek het vertrouwen in de politie, is de veiligheid vergroot. Dat hebben we buiten gerealiseerd. Maar aan de binnenkant moeten we nog een been bijtrekken. Het gaat er uiteindelijk om dat de collega ook het gevoel heeft dat ie binnen zijn werk veilig kan doen. Dat ie kan zijn wie die is. Dat ie z’n eigen talenten mee kan nemen. Z’n eigen plus- en minpunten. Daarvoor geaccepteerd wordt. En dat die politieorganisatie hem die ruimte biedt. Dat is een opgave waar ik voor wil staan.’

'Volste vertrouwen'

De Rotterdamse burgemeester Achmed Aboutaleb gaf desgevraagd namens de regioburgemeesters een korte bespiegeling op zijn samenwerking met Akerboom. ‘Over gevoelige dossiers die vaak grote impact hebben op de samenleving, heb ik uitstekend kunnen sparren met Erik Akerboom. Denk aan de ingrijpende Humeyra-zaak of aan de veiligheid van onze dienders, na het geweldsincident bij een trouwstoet. Ik kijk uit naar de samenwerking met Henk van Essen; ik heb er alle vertrouwen in dat de samenwerking ook met hem uitstekend zal zijn.’

Net als Aboutaleb blikt ook Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, met respect terug op de samenwerking met Erik Akerboom. ‘We wisten wat we aan elkaar hadden. In een moeilijke periode is de politieorganisatie onder zijn leiding in rustiger vaarwater gekomen. Wat ik aan hem bewonder, is dat hij altijd opkwam voor zijn mensen.’ Daarnaast sprak Van der Burg zijn volle vertrouwen uit in de samenwerking met Henk van Essen. ‘Van Essen neemt een schat aan ervaring mee en heeft veel draagvlak door zijn stijl en zijn persoonlijkheid. De politie mag trots zijn op deze nieuwe korpschef.’