Vergoedingen tot €8000 in zaak van vallende lift in Groningen

Veertien onderzoekers en studenten stapten op 17 januari vorig jaar in de lift op de eerste verdieping van het Farmacie-gebouw aan de Antonius Deusinglaan. Doel was de negende etage. Toen zij daar aankwamen gingen de deuren echter niet open, maar zakte de lift plotseling na een ongecontroleerde beweging met hoge snelheid weer naar beneden. Doordat de noodremvoorziening in werking trad, bleef hij hangen tussen de zesde en de vijfde verdieping. Medewerkers en een monteur schoten te hulp. Maar onder hun verschrikte ogen zette de lift zich plots weer in beweging en viel nog veel verder omlaag. Het lukte niet de lift af te remmen. Die kwam hierdoor met hoge snelheid abrupt tot stilstand op de hydraulische buffer in de kelder.



Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft met proeven vastgesteld dat de val veroorzaakt is door een niet juist afgestelde rem bij een bijna maximale belasting: er mochten zestien mensen in de lift, er stonden er die dag veertien in. Geluk bij een ongeluk was wel, dat er door de volle lift eigenlijk geen ruimte om te vallen was: iedereen werd tegen elkaar aan geperst. Desondanks vielen er enkele lichtgewonden, en kwam voor de zekerheid een ambulance ter plekke.



Alle veertien passagiers van de lift hebben de Rijksuniversiteit Groningen aansprakelijk gesteld voor hun angstige avontuur. Verzekeraar Nationale Nederlanden heeft namens de universiteit de aansprakelijkheid erkend. Twee cliënten van letselschadebureau JBL&G in Groningen ontvingen 6000 en 8000 euro aan schadevergoeding en smartengeld. De twaalf anderen ontvingen voor zover bekend via een ander bureau ieder een bedrag van 5000 euro.