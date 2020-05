Auto schept fietser in Huizen

Hulpdiensten zijn donderdagmiddag in Huizen massaal uitgerukt nadat een auto een persoon had geschept. De politie laat weten dat de fietser en de automobilist gewond zijn geraakt.

Volgens de politie werd een automobilist onwel en verloor de macht over het stuur verloor en volgas over het Raadhuisplein schoot. Hier werd een fietser geschept en kwam de auto tegen een winkel tot stilstand en sloeg over de kop. De bestuurder van de auto raakte bij het ongeval bekneld in de auto.

Zowel de fietser en de automobilist zijn naar een ziekenhuis gebracht.