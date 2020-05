Overleden vrouw lag 'enkele jaren' dood in Rotterdamse woning

Uit de eerste resultaten van het onderzoek van de politie naar de omstandigheden rond de overleden vrouw, die een week geleden werd gevonden in een woning aan de Gratamastraat in Rotterdam, blijkt tot dusver dat de vrouw vermoedelijk al enkele jaren dood in de woning lag. Dit meldt de politie vrijdag.

Geen uiterlijke sporen van geweld

'Uit de eerste resultaten blijkt verder uit sectie op het lichaam dat er geen uiterlijke sporen van geweld zijn gevonden. Het onderzoek naar de exacte doodsoorzaak loopt nog. Voor het officieel vaststellen van de identiteit is meer onderzoek nodig, maar het sterke vermoeden is dat het gaat om de Rotterdamse bewoonster. In het onderzoek naar het overlijden en stilhouden van de dood van de vrouw is een reeds in januari van dit jaar overleden vriend van haar in beeld gekomen. Zijn rol wordt onderzocht.

Forensische experts

Sinds 19 maart stond de vrouw bekend als vermist en donderdag 23 april werd ze overleden gevonden. Een team van rechercheurs startte vervolgens een groot onderzoek. Daarbij stelden forensisch experts sporen veilig in de woning en werd het lichaam van de vrouw uitgebreid onderzocht. Die onderzoeken zijn nu afgerond.

Rol van overleden vriend (62)

De politie onderzoekt de rol van een vriend van de bewoonster bij haar overlijden en het onontdekt houden van haar dood. De Rotterdammer overleed in januari op 62-jarige leeftijd en had regelmatig contact met de vrouw. Ook in zijn woning aan de Van Moorselstraat is uitgebreid sporenonderzoek verricht. Rechercheurs spreken met leden van beide families en andere getuigen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Dat onderzoek gaat onverminderd door.