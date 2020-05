Assistentie brandweer bij transport patiënt appartementencomplex Boxtel

Vrijdagmiddag werd rond 14.30 uur een deel van de Baroniestraat in Boxtel afgesloten voor het transport van een gewonde vrouw. De vrouw raakte gewond in een appartement en moest horizontaal vervoerd worden.

Hulp van brandweer

De ambulancedienst riep hiervoor de hulp van de brandweer in welke met een redvoertuig ter plaatse kwamen. Na wat passen en meten kon de vrouw via de brandgang met de brancard worden vervoerd en uiteindelijk per ambulance worden overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de opgelopen verwondingen is niets bekend. Het voorval trok ondanks het slechte weer het nodige bekijks van omstanders.