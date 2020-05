Inbrekers betrapt bij verdacht drugspand

Tijdens een politie actie zijn vrijdag 1 mei 2020 omstreeks 23.35 uur twee Roosendalers (16 en 25 jaar) aangehouden ter zake een inbraak (poging) in een woning aan het Clarissenhof. Een derde inbreker wist te ontkomen. De politie vermoedt dat het drietal uit was op drugs. Vanmorgen zijn agenten het bedoelde pand binnengevallen en hebben daar twee mannen (30 en 36 jaar) aangehouden. Het pand wordt doorzocht op de aanwezigheid van drugs.

Bij de politie kwamen de afgelopen maanden diverse meldingen binnen via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) dat vanuit een woning aan het Clarissenhof drugs gedeald worden. Agenten besloten daarom gisteravond het pand vanuit een onopvallend voertuig in de gaten te houden. Zij zagen rond 23.25 uur drie mannen aankomen waarvan er twee over een hek sprongen en doelgericht naar een zijraam liepen van het door de tipgevers bedoelde huis. Een derde jongere man bleef op de uitkijk staan. Een van de twee mannen plaatste een koevoet tegen het raam. Op dat moment kreeg de uitkijkpost de agenten in de gaten. Hij sloeg alarm waarna het drietal op de vlucht ging. De agenten sprongen uit hun auto en zetten de achtervolging i

Achtervolging

De 16-jarige jongen die op de uitkijk stond en een van de daadwerkelijke inbrekers, een 25-jarige man, werden respectievelijk op de Oude Langestraat en de Minister van Sonstraat aangehouden. Een derde verdachte wist te ontkomen. Een geleidster heeft met haar hond de vluchtroute van de verdachten afgezocht. In het parkje aan de Caloriestraat werd in de bosschages de koevoet aangetroffen.

Ripdeal?

De politie vermoedt dat het inbrekerstrio een zogenaamde ripdeal wilde plegen en mogelijk kwamen voor drugs. Daarom is zaterdagmorgen besloten na overleg met de officier van justitie om een inval in het pand te doen. Tijdens die actie werd een klomp naar buiten gegooid, dit gaat mogelijk om cocaïne. Er zijn in het pand (sporen van ) drugs aangetroffen. Twee mannen in het pand zijn aangehouden. Onder leiding van de rechter-commissaris wordt het pand doorzocht