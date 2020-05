Explosief materiaal in Groningse woning gevonden

De politie heeft zaterdagavond opnieuw de flat aan de Wibenaheerd in Groningen ontruimd waar vrijdag een explosie had plaatsgevonden.

Woordvoerder Robert Jan Valkema, van de politie Noord-Nederland, laat aan Blik op Nieuws weten dat er in de loop van de dag informatie was binnengekomen die aanleiding gaf om als politie nogmaals in de woning te kijken. Hierbij werd materiaal aangetroffen dat mogelijk explosief is. Om het materiaal te laten onderzoek kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse. Het bleek inderdaad om explosief materiaal te gaan. De twee bewoners zijn aangehouden.

Explosie

Vrijdagavond vond er in de flatwoning een explosie plaats. Hierbij raakten twee personen gewond die naar een ziekenhuis zijn gebracht. Door de kracht van de explosie sloeg een deel van de gevel uit de woning. Of de explosie en het explosiefmateriaal verband met elkaar houden is niet duidelijk.