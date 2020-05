Drie jongens met messen aangehouden op Schiphol

De jongens (13, 14 en 16 jaar) liepen tegen de lamp nadat de Marechaussee ter plaatse kwam voor een melding van diefstal in een supermarkt. Hierop zijn de jongens meegenomen voor verder onderzoek en gefouilleerd. De messen zijn in beslag genomen.



Op de luchthaven geldt dat de Marechaussee bevoegd is altijd een fouillering uit te voeren op basis van de wet Wapens en Munitie, omdat Schiphol is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied.



De verdachten zijn voorgeleid aan een Hulpofficier van Justitie en moeten vandaag een verklaring afleggen bij de Marechaussee.