Politie beëindigt illegale pokeravond

Het kaartspel van een groep personen werd rond middernacht wreed verstoord door onverwachte visite. De politie viel zondag 3 mei even na middernacht een pand op het bedrijventerrein Rivium in Capelle aan den IJssel binnen, na vermoedens van illegale gokpraktijken. Twee Rotterdammers van 36 en 24 jaar zijn aangehouden, en een bedrag van ruim 9.000 euro werd in beslag genomen.

In totaal acht mannen en een vrouw waren in het bedrijfspand aan de 4e Riviumstraat aanwezig. Er werd gepokerd en diverse deelnemers hadden flinke geldbedragen op zak. Het werd een duur avondje, want behalve dat dat geld in beslag werd genomen, deelde de poltie ook bekeuringen uit vanwege het overtreden van de corona noodverordening.