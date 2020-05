Brand in flatwoning aan de Engstoep in Rosmalen

De brandweer rukte dinsdagmorgen rond 11.00 uur met meerdere eenheden uit voor een brand in een flatwoning aan de Engstoep in Rosmalen. De brand woedde in een woning op de 5e verdieping en ging gepaard met de nodige rookontwikkeling.

Tijdelijke ontruiming

Het complex werd tijdelijk ontruimd en de politie kwam eraan te pas om omstanders te attenderen op de 1,5 meter afstandsregel i.v.m. het coronabeleid. Bewoners zijn ter plaatse door de ambulancedienst nagekeken, of zij ook gewond zijn geraakt is niet bekend. Over de oorzaak van de brand is bij ons niets bekend.