Wielrenner hard onderuit op kruispunt aan de Lubberstraat in Oirschot

Ambulance

Op dat moment passeerde net een bestelbus met aanhangwagen, echter is niet bekend of beide elkaar hebben geraakt. De kruising was korte tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. De man is na de nodige medische zorg ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Of hij naast flinke schaafwonden meer letsel had is niet bekend.