Verwaarloosde hond in beslag genomen

Continu buiten aan de ketting

'De hond werd continu aangetroffen aan een ketting in een tuin. Buurtbewoners klaagden over overlast van blaffen en over het ontbreken aan goede omstandigheden waarin de hond verkeerde. De hond mocht bijvoorbeeld alleen maar in de tuin slapen en lag bijna 24 uur per dag aan een ketting.

Onderzoek

De politie stelde een onderzoek in en na overleg met de het openbaar ministerie werd besloten om de hond in beslag te nemen. De hond werd in samenwerking met de dierenpolitie meegenomen en is overgedragen aan mensen die de hond de zorg geven, die het dier nodig heeft. Tegen de eigenaar van de hond is proces-verbaal opgemaakt.