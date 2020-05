Opnieuw vernielingen bij Amsterdams restaurant

De politie in Amsterdam heeft vrijdagmorgen een verdachte aangehouden voor het vernielen van een restaurant aan de Amstelveenseweg. Het Koosjere restaurant was al meerdere keren doelwit van vernielingen.

Rond 09.00 uur was een man bezig met het vernielen van de ruiten van het pand en wilde een vlag in brand steken die door een gat in de ruit was gestopt. De politie kon niet veel later een verdachte aanhouden. Deze verzette zich bij zijn arrestatie en met behulp van pepperspray werd de verdachte in de boeien geslagen.