VEH: Coronacrisis gaat invloed hebben op woningmarkt

Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt daalt maar blijft nog licht positief. In april zakte de Eigen Huis Marktindicator van 106 naar 102 punten, nog net boven de neutrale waarde van 100 punten. De barometer van de woningmarkt gaat uit van een driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde. In februari en maart was het vertrouwen nog hoog, maar in april sloeg het door de coronacrisis om naar negatief. Hoe de Eigen Huis Marktindicator zich ontwikkelt zien we in de komende maanden.