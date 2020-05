Bij nog twee Brabantse nertsenbedrijven coronavirus gevonden

Op 7 mei zijn er bij nog twee nertsenbedrijven in Brabant besmettingen met het coronavirus gevonden. Het gaat om een nertsenbedrijf in Gemert-Bakel en één in Deurne. Eind april werd ook al op twee nertsenbedrijven het coronavirus geconstateerd. Dat ging om een bedrijf in Gemert-Bakel en Laarbeek. Dit heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Coronavirus op stofdeeltjes in de stal

Bij de eerste twee nertsenbedrijven is er inmiddels onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in het virus, de verspreiding van het virus en de verspreiding in het milieu. Uit de eerste resultaten blijkt dat er geen virus in de luchtmonsters buiten de stal is aangetroffen. Wel is er in de directe omgeving van nertsen virus aangetroffen op stofdeeltjes binnen de stal.

Persoonlijke bescherming

Het is nog onbekend of mensen via deze stofdeeltjes besmet kunnen raken met COVID-19. Het is daarom belangrijk dat medewerkers van besmette bedrijven het advies van de GGD voor persoonlijke bescherming blijven volgen.

Twee nieuwe besmettingen

Op 7 mei zijn er op twee nertsenbedrijven besmettingen met het coronavirus onder nertsen aangetroffen. Het gaat om een bedrijf in De Mortel (gemeente Gemert-Bakel) en een bedrijf in Deurne (gemeente Deurne). Het bedrijf in De Mortel betreft de derde locatie van de houder van het al eerder besmette nertsenbedrijf in Milheeze. Ook bij deze bedrijven lijkt besmetting van mens op dier de oorzaak te zijn.

Afgesloten zone van 400 meter rond besmette locaties

Er gelden dezelfde maatregelen als bij de eerder besmette bedrijven. Ook zullen de burgemeesters van Gemert-Bakel en Deurne uit voorzorg – op basis van advies van het RIVM – de openbare weg in de 400 meter zone rondom de besmette locaties afsluiten voor voetgangers en (brom-) fietsers.

Voorzorgsmaatregelen blijven van kracht

Minister Schouten heeft eerder al een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en personen van onderzoeksinstellingen. Bij sprake van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit bij de NVWA gemeld worden. Uit voorzorg en om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen mogen de dieren en de mest, een besmet bedrijf niet verlaten. Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven – op basis van de huidige kennis over COVID-19 – geen risico voor verdere verspreiding onder mensen. Wel adviseert het RIVM om de situatie op de bedrijven verder te monitoren en nader onderzoek te doen.

Nieuwe risicobeoordeling RIVM

Ondanks dat niet wordt verwacht dat het virus zich over grotere afstanden zal verspreiden, blijft het advies van het RIVM om uit voorzorg in een straal van circa 400 meter rond besmette nertsenbedrijven niet te (brom-)fietsen of te wandelen gehandhaafd. De komende weken wordt het onderzoek op lucht- en stofmonsters herhaald. Het RIVM zal volgende week een nieuwe risicobeoordeling doen, als er gegevens van meer lucht- en stofmonsters bekend zijn. Op basis van die risicobeoordeling wordt er opnieuw gekeken naar het advies om niet te wandelen of fietsen in een 400 meter zone rondom een besmet bedrijf.