Personenauto op carpoolplaats in Boxtel volledig uitgebrand

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de brandweer rond 02.40 uur gealarmeerd voor een autobrand op de carpoolplaats aan de Kampspoor in Boxtel. In eerste instantie was onduidelijkheid over de exacte locatie van de brand. Brandweerlieden van zowel Boxtel als Sint-Michielsgestel waren onderweg.