Vulkaan van 150 miljoen jaar ontdekt boven Texel

Bij toeval is in de Noordzee op ongeveer 100 km ten noordwesten van Texel een 150 miljoen jaar oude vulkaan ontdekt. Dit heeft Geologische Dienst Nederland van TNO bekendgemaakt.

Tweede vulkaan

Het gaat om de tweede vulkaan in Nederland. De eerste vulkaan, de Zuidwalvulkaan, werd ongeveer 50 jaar gevonden in de Waddenzee. De 'nieuwe' vulkaan heeft de naam Mulciber gekregen wat een alternatieve Latijnse naam is voor Vulcanus, de god van het vuur, de smederij en vulkanen, die in het oude Griekenland Hephaistos werd genoemd.

'Iets bijzonders op het scherm'

De Mulciber werd eind 2019 ontdekt door geologen van TNO. Een bijzondere bijvangst van ‘research as usual’. Geologisch onderzoek in opdracht van verschillende partijen naar de ondergrond van de Noordzee deed onderzoekers Renaud Bouroullec en Geert de Bruin opveren toen ze zich realiseerden dat ze op hun scherm iets bijzonders zagen.

Niet verrassend

'Dat we een vulkaan vonden op deze plek is leuk, wetenschappelijk interessant, maar op zichzelf niet verrassend', zegt Michiel van der Meulen van de Geologische Dienst Nederland van TNO. 'In de Waddenzee boorde de oliemaatschappij Elf-Petroland ca. vijftig jaar geleden de Zuidwalvulkaan aan, die ongeveer even oud is, in een vergelijkbare geologische situatie is ontstaan, en er in seismische gegevens ongeveer hetzelfde uitziet.'

Gevaar voor uitbarsting?

'De kans dat de Mulciber uitbarst is nihil', zegt Michiel van der Meulen. Geologen maken een onderscheid tussen slapende en dode vulkanen. Slapend wil zeggen dat deze nu rustig is maar weer actief kan worden. Dat kan na honderden of zelfs duizenden jaren van inactiviteit. Maar de Mulciber kunnen we doodverklaren', aldus Van der Meulen.