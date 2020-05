Meisje (6) gewond na aanrijding, motorrijder rijdt door

Nadat een motorrijder vrijdagmiddag in het Zeeuwse Oost-Souburg een 6-jarig meisje had aangereden is hij doorgereden. Dit meldt de politie zaterdag. De man meldde zich bijna 2,5 uur later op het politiebureau.

Meisje gewond

Rond 16.20 uur vond in de Westerscheldestraat in Oost-Souburg een verkeersongeval plaats waarbij een 6-jarig meisje door iemand op een motor werd aangereden. 'Het meisje raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd om aan haar verwondingen behandeld te worden. De motorrijder verliet de plaats van het ongeval zonder zijn identiteit bekend te maken', aldus de politie.

Motorrijder aangehouden

De politie stelde een onderzoek in. Na verklaringen van getuigen werd de identiteit van de verdachte bekend. Deze 37-jarige man uit Vlissingen meldde zichzelf tegen 19.00 uur op het politiebureau in Vlissingen. Daar is hij aangehouden en later ingesloten in een politiecellencomplex waar hij op dit moment nog vast zit. Bij de verdachte is door een arts bloed afgenomen om te bepalen of hij onder invloed reed. Dit bloedmonster zal worden onderzocht door het NFI. De uitslag hiervan wordt op een later moment bekend en zal aan het politie-onderzoek worden toegevoegd.

Niet levensbedreigend gewond

Van zowel de verdachte als het slachtoffer worden zaterdag verklaringen opgenomen door de politie. Het meisje heeft, ter controle, de nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Zij is niet levensbedreigend gewond en mag vermoedelijk het ziekenhuis vandaag verlaten. Verkeersdeskundigen van de politie onderzoeken de zaak.