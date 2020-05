Ongeval Boslaan in Son en Breugel

Op de kruising van de Boslaan met de Europalaan en de Heistraat in Son en Breugel vond zaterdagochtend een verkeersongeval plaats. Rond 11.30 uur kwamen een auto en een fiets met elkaar in botsing.

Ziekenhuis

De persoon op de fiets raakte gewond, deze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobiliste bleef ongedeerd, haar auto liep nauwelijks schade op. De oorzaak en de ernst van de opgelopen verwondingen is niet bekend. De politie was ook met één eenheid ter plaatse en is een onderzoek gestart.