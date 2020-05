Ruim de korte broek maar weer op. Het is gedaan met het mooie zomerse weer

Zondag overdag is er in het algemeen veel bewolking, daarbij kan vooral in het zuiden en oosten hier en daar wat lichte regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de middag is er in het uiterste zuidoosten kleine kans op een onweersbui. In de ochtend loopt de temperatuur op veel plaatsen nog op tot circa 20-22°C. In de loop van de middag echter stroomt vanuit het noorden beduidend koelere lucht het land binnen.

Aan het einde van de middag is het rond 10°C in het noorden en 13-16°C elders. In het zuidoosten blijft het nog lang 20°C. De overwegend zwakke zuid- tot oostenwind draait in de loop van de dag naar noord en neemt flink toe naar matig tot vrij krachtig, aan zee naar krachtig tot hard, 6-7 Bft. Langs de zuidwestkust is er later kans op zware windstoten rond 75 km/uur.