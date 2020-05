Politie pakt vijf personen op na schietincident Didam

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een melding van een mogelijk schietincident in de Kerkstraat in Didam. 'Eenmaal ter plaatse troffen agenten hulzen aan. Omstanders gaven een locatie aan waar de mogelijke verdachten zouden zijn', zo laat de politie zondag weten.

Totaal vijf aanhoudingen

In een woning troffen agenten vier personen aan. Zij zijn allemaal aangehouden en worden verhoord. Het gaat om een man van 16 uit Beek, een man van 19 uit Lobith, een man van 19 uit Doetinchem en een man van 23 uit Zevenaar. Later in de nacht is een man van 34 aangehouden in Doetinchem.

Geen gewonden

Wat er precies gebeurd is in Didam wordt onderzocht. Er zijn geen gewonden gevallen.