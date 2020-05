Dode (40) na steekincident in Velp

Zaterdagmiddag is bij een steekincident in Velp een man (40) uit Polen om het leven gekomen. Dit meldt de politie zondag.

Overleden

'Agenten kregen zaterdagmiddag een melding van een steekincident in een gebouw aan de President Kennedylaan. In het pand troffen agenten een gewonde man aan. Het slachtoffer is nog door agenten en later door de ambulancemedewerkers gereanimeerd, maar dat mocht niet baten', aldus de politie.

Drie aanhoudingen

Voor het steekincident zijn drie personen aangehouden. Het zijn mannen van 23, 24 en 51 jaar uit Polen. Op de locatie is direct een plaats delict ingesteld om de toedracht van het incident te onderzoeken en ook wat de rol van de verdachten daarbij is geweest. Dat onderzoek loopt nog.