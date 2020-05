Man bijt agent in been na aanhouding

Politieagenten hadden zaterdagavond hun handen vol aan een 40-jarige man uit Tilburg die werd aangehouden voor vernieling en mishandeling in een woning in Gemert. 'Een agent die de man overbracht naar het politiebureau werd door de verdachte in zijn been gebeten', zo meldt de politie zondag.

Vernielingen en mishandeling

'Rond 22.30 uur kwam er zaterdagavond een melding binnen dat de verdachte in een woning in Gemert vernielingen had aangericht en de bewoners had mishandeld', aldus de politie. Agenten hielden de man onder zwaar verzet aan. Hij probeerde hen te bijten en te spugen. Ook tijdens de rit naar het politiebureau bleef hij zich verzetten. Daarbij zag hij kans één van de agenten in zijn been te bijten. De verdachte is in een cel gezet voor verder onderzoek.