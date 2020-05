Kliko in brand

Zondagnacht rukte de brandweer rond 1.40 uur uit voor een buitenbrand aan de Scherpakkerstraat in Sint-Oedenrode. Nadat brand was ontstaan in een kliko sloeg het vuur over op de schutting, en omdat deze een aangrenzende garage aanstraalde kwam de brandweer met hoge spoed ter plaatse.