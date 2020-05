Schuur met 24.000 kippen volledig afgebrand

In het Gelderse Harskamp is maandagmiddag een schuur met daarin 24.000 kippen volledig afgebrand. Dit meldt de brandweer maandagmiddag.

Wind

De brandweer kreeg maandagmiddag even na 15.00 uur de melding van de brand in de kippenschuur aan de Broekweg in Harskamp. Vanwege de wind breidde het vuur in de schuur zich snel uit. De brandweer zette daarom in om uitbreiding en overslag van de brand te voorkomen.

24.000 kippen omgekomen

De brandweer kon niet voorkomen dat de complete schuur van 20 bij 80 meter compleet afbrandde. De 24.000 kippen die in de schuur zaten hebben het niet overleefd. Door omliggende gebouwen nat te houden kon de brandweer overslag van de brand voorkomen. Rond 16.00 uur had de brandweer de brand onder controle. Het nablussen zal naar verwachting nog enkele uren in beslag nemen.