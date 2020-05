Jongen treft slang in bed aan

De jongen werd wakker, maar trof tot zijn grote schrik een heuse ratelslang in zijn bed aan. Direct werd de politie om hulp gevraagd die de dierenambulance inschakelde. Dierenambulance Louterbloemen stuurde hun slangenspecialist die de slang uit de jongen zijn bed heeft gehaald. Het vermoeden bestaat dat de slang het koud had en daarop besloot onder het dekbed te kruipen. De slang is overgebracht naar een gespecialiseerde opvang. Onbekend is nog waar de slang vandaan is gekomen.

Het gaat om een Albino rattenslang en is ongevaarlijk. Ze leven in Nederland niet in het wild.