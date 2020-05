KLM: 'Laag risico besmetting corona in vliegtuig vanwege HEPA-filter'

Elke drie minuten schone lucht

'De lucht wordt om de drie minuten vervangen door het ingebouwde luchttoevoersysteem van het vliegtuig. De luchtstroom in het vliegtuig gaat van boven naar beneden, wat de kans op ‘horizontale’ transmissie in de cabine nog verder vermindert. Bovendien stroomt de lucht snel en dat is niet bevorderlijk voor de verspreiding van druppels', aldus KLM. Verder zitten de passagiers allemaal met hun gezicht in dezelfde richting, zodat er volgens KLM weinig face-to-face interactie is en vormen de stoelen een barrière voor de transmissie naar voren of naar achteren in de cabine.

Mondmasker verplicht

Met ingang van vandaag, maandag 11 mei, is voor passagiers van KLM gezichtsbescherming bij het instappen en aan boord verplicht. Passagiers dienen er zelf voor te zorgen dat zij de vereiste gezichtsbescherming bij zich hebben. Het cabinepersoneel zal uiteraard ook gezichtsbescherming dragen.

Mond-neusmaskers

Onder gezichtsbescherming verstaan we mond-neusmaskers, zoals chirurgische maskers en niet-medische maskers. De maskers moeten groot genoeg zijn om de neus en mond van de drager volledig te bedekken. De maatregel geldt vooralsnog tot en met 31 augustus 2020. Passagiers die geen adequate gezichtsbescherming/mond-neusmaskers dragen, kunnen bij de gate voor het instappen worden geweigerd. Kinderen onder de 10 jaar zijn uitgezonderd van de maatregel.

'Uitzonderlijke omstandigheden'

Voor luchtvaartmaatschappijen betekent vliegen tijdens de corona-crisis dat zij onder uitzonderlijke omstandigheden moeten opereren. De huidige situatie vraagt om een reeks maatregelen die KLM neemt om haar operatie zo veilig en gezond mogelijk uit te voeren voor passagiers en bemanning. De verplichting om gezichtsbescherming te dragen maakt hier onderdeel van uit. Ook worden vliegtuigen vaker en grondiger gereinigd en worden de contactmomenten tussen bemanning en passagiers tijdens de vlucht tot een minimum beperkt. Verder moeten passagiers vanaf risicogebieden bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring invullen om te beoordelen of ze fit genoeg zijn om te vliegen.