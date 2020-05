Douane vindt 325 kilo cocaïne in container met VW Kevers

In de nacht van maandag op dinsdag heeft de Douane tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van 325 kilo cocaïne onderschept. 'De drugs zaten verstopt in een container geladen met Volkswagen Kevers', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagmiddag weten.