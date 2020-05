Bewoonster omgekomen bij gasexplosie in Groningen

Opnieuw is de Groningse wijk Beijum opgeschrikt door een explosie in een woning. Dinsdagmiddag ontstond er een gasexplosie in een woning van een appartementencomplex aan de Nijensteinheerd.

Bewoonster om het leven gekomen

Een woordvoerder van de politie laat weten dat een verward persoon de gaskraan in de woning had opengedraaid. De bewoonster is hierbij om het leven is gekomen. Veel hulpdiensten waren al bij het appartementencomplex aan de Nijensteinheerd aanwezig omdat er een gaslucht werd geroken. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.

Explosie flat Wibenaheerd

Enkele tientallen meters verder vond op 1 mei ook een explosie plaats in een flatwoning aan de Wibenaheerd. Naar aanleiding van deze explosie zijn drie personen aangehouden.