Jouw vuurwapentip kan 750,- euro opleveren

Strikt vertrouwelijk

Om de identiteit van de tipgever nog beter af te kunnen schermen, komen politie en OM nu met een speciaal 06 nummer: 06-33236432. Deze komt rechtstreeks binnen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) een afdeling die strikt vertrouwelijk omgaat met de gegevens van de melder.

Zes schietpartijen

De regio Rotterdam telde afgelopen week 6 schietpartijen, waarvan de laatste met dodelijke afloop. Eind april vond een dodelijke schietpartij plaats in Dordrecht. Om het wapenbezit, het achterliggende probleem achter al deze schietpartijen, aan te pakken, kondigden politie, gemeente en OM vorig jaar onorthodoxe maatregelen aan. Naast de reguliere, bestaande aanpak van onderzoeken, preventief fouilleren en controles, werd gestart met een pilot van persoonsgericht fouilleren en een tipgeldregeling voor mensen die wapens melden.

Vertrouwelijkheid voorop

'De tipgeldregeling is helaas nog weinig gebruikt de afgelopen maanden.', licht Mohammed Mouch, binnen de politie verantwoordelijk voor de aanpak van illegale vuurwapens, toe. 'Dat kan zijn omdat de regeling nog niet genoeg bekendheid heeft. Het kan ook zijn dat mensen het spannend vinden om te melden of angst hebben dat hun gegevens openbaar zouden worden. Terwijl vertrouwelijkheid van de melder juist voorop staat. De tipgeldregeling is van meet af aan was ingericht op het vertrouwelijk melden. Door nu een 06 nummer te gaan gebruiken dat binnenkomt bij een speciale afdeling die als core business het afschermen van informanten heeft, hebben we die vertrouwelijkheid nog verder verankerd.'

Naam niet in dossier

Politie en OM waarborgen dat de melder van een vuurwapen niet met persoonlijke gegevens in dossiers wordt opgenomen en dat advocaat en verdachte dus niet achter hun identiteit kunnen komen. 'Dat telefoontje ligt bij de TCI, het Team Criminele Inlichtingen.', legt Mouch uit. 'Je krijgt geen medewerker aan de lijn, maar spreekt je melding in op een voicemail. De TCI, gewend aan werken met afgeschermde informanten, houdt de gegevens van de melder vertrouwelijk. Zelfs voor de rest van de politie-organisatie. Zo hopen we het aantal tips over vuurwapens alsnog te kunnen vergroten en wapens van straat te halen, want dat schieten, dat moet echt stoppen. Alleen hebben we de bewoners van de wijken daar keihard bij nodig. De verantwoordelijkheid om de straten wapenvrij te krijgen, dragen we samen.'

Wapenhandel

'Criminelen maken steeds vaker gebruik van automatische wapens. Wapens waar je minder gericht mee kunt schieten en de kans op ‘verdwaalde kogels’ en onschuldige slachtoffers veel groter is.', gaat Mouch verder. 'Illegale wapens zijn volop in omloop. Ze zijn voor een prikkie te koop. Op het darkweb of via een handelstroom vanuit de Balkan. Uiteraard doen we ook onderzoek naar de wapenhandel en pakken we dit waar mogelijk aan. Zo hielden we afgelopen december in een Rotterdams onderzoek nog acht mensen aan op verdenking van grootschalige wapenhandel. Maar het is een groot en deels ongrijpbare handel en om er tegen op te treden, moeten we onderzoeken doen naar het aanbod, maar ook moeten strijden naar wat er al in omloop is. En op dat punt zijn die tips van burgers van cruciaal belang. We moeten het samen doen. Als we de straten veilig willen krijgen, moeten we samenwerken.'

Beloning

Het nieuwe mobiele nummer, 06-33236432, kan gebeld worden als mensen weten dat iemand in het bezit is van een vuurwapen. Als het vuurwapen daadwerkelijk op het aangegeven adres wordt gevonden, ontvangt de tipgever een beloning van maximaal 750,-. 'De beloning is tot op heden vier keer uitgekeerd, maar we hopen dat dat er de komende maanden veel meer worden.' De regeling geldt voor het hele werkgebied van de politie Rotterdam, dus het Rijnmondgebied en het Zuid-Holland Zuid gebied.