Actievoerders Greenpeace bezetten Aalsmeerbaan op Schiphol

‘Geen poen zonder groen!’

Tussen de geparkeerde KLM-toestellen hebben de actievoerders een spandoek uitgerold met de tekst: ‘Geen poen zonder groen!’. Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland: 'KLM wordt met miljarden gesteund, terwijl dit bedrijf geen klimaatplan heeft en ook geen belasting betaalt. Als maatschappij staan we deze sector bij om hen door de crisis te loodsen, maar niet met als doel om ons nog dieper in een volgende crisis te storten. Als we eerlijk en groen uit de crisis willen komen, zijn dit soort blanco cheques aan grote vervuilers onacceptabel. Het kabinet moet klimaatvoorwaarden stellen aan deze crisis-miljarden.'

Terug naar normaal is terug naar klimaatcrisis

De overheid moet op ongekende wijze bijspringen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ondertussen zien we steeds vaker de impact van de klimaatcrisis met extreme droogtes, orkanen en een groot aantal diersoorten dat uitsterft. Joris Thijssen: 'We kunnen dit geld niet uitgeven om door te gaan op de oude voet. Daarom staan wij hier vandaag op de landingsbaan. Er moeten groene voorwaarden worden gesteld aan financiële steun. Dan investeren we in banen, bedrijven en sectoren met wie we samen de omslag maken naar een groene en eerlijke toekomst. Alleen dan komen we toekomstbestendig en veerkrachtig uit de coronacrisis en bieden we zekerheid aan werknemers op de korte én lange termijn.'

Alle steun voor grote vervuilers moet onder klimaatvoorwaarden

Het gaat niet alleen om de steun aan luchtvaartmaatschappijen, maar ook om steun aan andere vervuilende bedrijven en sectoren. Want ook daar gaat het fundamenteel mis. Zoals de sierteeltsector, die jaarlijks tonnen aan gif uitstrooit over het land met desastreuze gevolgen voor onder andere bijen en vlinders. 'Ook deze sector is met miljoenen gesteund, zonder dat zij hun leven moet beteren. Op deze manier kunnen we niet met elkaar doorgaan. Geld dat geïnvesteerd wordt in grote vervuilers zonder klimaatvoorwaarden is weggegooid geld,' aldus Joris Thijssen.

Actievoeren in tijden van corona

Nu er zoveel miljarden worden uitgegeven is het noodzakelijk om op te komen voor het klimaat. De politieke keuzes die worden gemaakt hebben flinke consequenties voor onze economie en dus ook voor onze toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk om gebruik te maken van ons recht op vreedzaam protest, maar natuurlijk wel op aangepaste wijze. Zo zijn er niet meer actievoerders aanwezig dan nodig om de actie te laten slagen en dragen zij mondkapjes.

Tussenstand in de luchtvaart: Al 30 miljard aan staatssteun in Europa

In heel Europa worden luchtvaartmaatschappijen gesteund met miljarden. De voorlopige tussenstand staat op zo’n 30 miljard, blijkt uit de airline bailout tracker van Greenpeace, Carbon Market Watch en Transport & Environment. Greenpeace vindt dat er een jaarlijks dalend CO2-plafond moet komen voor de luchtvaartmaatschappijen dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. De verduurzaming van de luchtvaart gaat veel te langzaam. Het aantal vluchten zal daarom flink naar beneden moeten. Te beginnen met het schrappen van de korte-afstandsvluchten onder de duizend kilometer. Het is niet de eerste keer dat Greenpeace in actie komt tegen de CO2-uitstoot van de luchtvaart. Afgelopen december werd op Schiphol samen met honderden actievoerders geprotesteerd tijdens Protestival.