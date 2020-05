KLM past voucherbeleid aan, geld terug als klant dat wil

Refund-vouchers KLM

De afgelopen periode heeft KLM refund-vouchers uitgegeven voor tickets op geannuleerde vluchten. Deze vouchers kunnen na 12 maanden worden omgezet in cash, als de voucher niet (geheel) is gebruikt. 'We hebben begrip voor de onzekerheid, die dit voor klanten met zich meebrengt, maar vragen ook begrip voor ons schipperen tussen vele factoren', stelt KLM.

Beleid aanpassen

De situatie in de luchtvaart is nu iets meer gestabiliseerd. In dit licht en ook gegeven de nieuwe aanbeveling van de EU Commissie, heeft minister Van Nieuwenhuizen besloten haar eerdere aanwijzing tot 1 juli aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in te trekken. 'Dit betekent dat KLM haar beleid hierop zal aanpassen voor passagiers wiens vlucht de komende periode geannuleerd zal worden', aldus KLM.

Voucher of cash

Deze klanten krijgen de keuze tussen een voucher of cash refund indien men geen voucher wil. Gegeven echter de omvang van de crisis en de hoeveelheid annuleringen zal de verwerkingstijd langer zijn. Ook komt KLM spoedig met een plan om alle vouchers aantrekkelijker te maken in de vorm van extra waarde.